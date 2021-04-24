يخوض ممثل الوطن فريق الهلال لقاء مهما أمام وصيفه إستقلول الطاجيكي عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً لتكرار فوزه أمام نظيره في لقاء الليلة والانفراد بصدارة المجموعة، التي يتصدرها الزعيم برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل، وله من الأهداف 7 وعليه 3 أهداف.

ويبرز في الفريق الهلالي خط هجومه بقيادة الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ومن خلفه البيروفي أندريه كاريلو، وهتان باهبري، ويعد الحارس عبدالله المعيوف أحد عناصر القوة الهلالية، ومن أمامه ثنائي الدفاع علي البليهي والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

في المقابل، يدخل فريق إستقلول الطاجكستاني هذا اللقاء سعياً لتعويض خسارته في المواجهة السابقة وتعزيز آماله بالمنافسة على صدارة المجموعة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 4 وعليه 5 أهداف.