انفرد ممثل الوطن فريق النصر بصدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على نظيره فولاد الإيراني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وساهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إهداء الفوز الثمين لفريقه، بعد صناعته للهدف الأول وإحرازه للهدف الثاني وذلك في الشوط الثاني، إذ جاء الهدف الأول عن طريق عبدالفتاح عسيري (د:54)، ومن كرة طويلة من الحارس وليد عبدالله تلاعب حمدالله بالدفاع الإيراني ليضع الكرة بكل ذكاء من فوق الحارس كهدف ثانٍ للنصر (د:85)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة يواصل النصر صدارته لمجموعته الرابعة برصيد 8 نقاط، يليه السد القطري برصيد 7 نقاط بعد فوزه على الوحدات الأردني الذي تجمد رصيده عند نقطة واحدة وفي المركز الأخير، فيما تراجع فولاد الإيراني للمركز الثالث برصيده السابق خمس نقاط.