يواجه ريال مدريد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسبب رفضه المستمر للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي «الانفصالي».

كما كشف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجود «احتمال ضئيل نسبيًا» بعدم إقامة مباراة نصف النهائي لريال مدريد أمام تشيلسي بعد أن ادعى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، أن بطولته المنفصلة كانتو لا تزال قيد «الاستعداد».

مديرو فرق الدوري الإنجليزي الممتاز المنسحبة، يواجهون مزيدًا من العقوبة لإدخالهم اللعبة في حرب أهلية، حسب صحيفة تليغراف، حيث حذر تشيفرين من أن جميع المتورطين «سيعانون من العواقب المناسبة».

ومن المقرر أن يتم تجنيبهم قرار الإقصاء من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن أعلنوا رسميًا الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، حيث أصدر معظم الأندية الإنجليزية اعتذارًا مريرًا عن مشاركتهم في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

ويعد هذا تناقضا صارخا مع بيريز، الذي ضاعف من قوته منذ الانهيار المذهل لمشروع كان هو العقل المدبر له.

كما دافع رئيس برشلونة جوان لابورتا ورئيس يوفنتوس أندريا أنيلي علنًا عن دوري السوبر الأوروبي منذ انهياره، مخاطرين بإثارة غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يتمتع بسلطات لمعاقبة أي شخص في كرة القدم يتسبب في «تشويه سمعة» دوري أبطال أوروبا.