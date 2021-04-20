يحرص اللاعب التركي المسلم أنس كانتر دوماً على صيام رمضان حتى لو كانت هناك مباريات، أولها كانت أول يوم رمضان هذه السنة أمام فريقه السابق بوسطن سيلتكس. ويقول: «حينما يحل رمضان تأتيني قوة خارقة ذهنياً»، وأضاف: «حينما تبدأ المباراة تنسى العطش والجوع وتركز بشكل كامل على المباراة فقط».

وفي نيويورك خُصص له مكان خاص للصلاة ووجبات خاصة (حلال) للأكل. وفي أوكلاهوما كانت الإدارة تبحث عن مطعم حلال يأكل منه في كل مدينة يزورها. حينما يكون وقت الإفطار في غرفة تبديل الملابس يشاركه المائدة ادمز وأحياناً ويستبروك.

والآن في بورتلاند قد يكون أجمل رمضان له في الـNBA لأنه لن يكون وحيدا، سيكون مع المسلمين الآخرين في الفريق نوركتش وهوليس جيفرسون، وهناك 16 مباراة سيخوضها الثلاثي صياماً في رمضان بسبب الجدول المزدحم، علما بأن مدرب الفريق ستوتس ليس قلق أبداً، حيث علق على ذلك قائلاً «دربت عددا من اللاعبين المسلمين في رمضان ولم يكن الصيام يؤثر عليهم».

وبعيداً عن اللاعبين الحاليين، فإن الأسطورة الحية حكيم عليوان كان يرتفع مستواه خلال رمضان بشكل لا يمكن تفسيره علمياً لدرجة فوزه مرة بلاعب الشهر خلال رمضان، وأرقامه خلال رمضان في مسيرته:

42 مباراة معدله فيها لكل مباراة 27 نقطة، و10 ريباوند، 3.5 اسيست، 2.7 بلوك، و2 ستيل.

ويقول حكيم: «طبعاً هناك صعوبة في الصوم، خصوصا أن وقت الإفطار يحل وقت لعب المباراة، أو وقت السفر، ولكن سماحة الإسلام تعطيك حلولا لكل مشكلة. الإسلام رحمة ولا يصعب الأمور على الناس، فمثلا وقت السفر تستطيع جمع الصلوات وقصرها، وبرحمة الله بالنسبة للصوم دائما أشعر أنني أقوى خلال رمضان».

وفي ثاني أيام رمضان عام 1995 واجه حكيم شيكاغو مايكل جوردن وهو صائم، ولعب فيها 39 دقيقة سجل 32 نقطة مع 16 ريباوند، و5 بلوك، و4 اسيست، و4 ستيل، وحقق فوزا كبيرا على شيكاغو بفارق 16 نقطة. وبعد المباراة صرح رودي تومانفتش «إذا لم تخرس هذه المباراة جميع التكهنات بشأن اللعب في رمضان لا أعلم ما يخرسها أكثر».