قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه لا يزال يعارض فكرة الدوري الأوروبي الممتاز على الرغم من موافقة ناديه على الانضمام إليها.

الريدز هو واحد من 12 ناديًا وافقوا على الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي في خطوة زلزلت كرة القدم الأوروبية.

في عام 2019، قال كلوب أنه يأمل ألا يكون هناك دوري السوبر أبدًا. وردا على سؤال من قناة سكاي سبورتس قبل مباراة يوم الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد، قال: «مشاعري لم تتغير.. رأيي لم يتغير».

واحتج مشجعو العديد من الأندية خارج الملعب وقاموا بحرق قميص ليفربول، كما أظهر مشجعو الريدز لافتات تعارض البطولة الجديدة.

وحلقت طائرة فوق أرض ليدز تحمل شعار «لا لدوري السوبر الأوروبي» وارتدى لاعبو يونايتد قمصانًا كتب عليها «استحقها» بجوار شعار دوري أبطال أوروبا و«كرة القدم للجماهير».

وأظهر استطلاع شمل 1730 من مشجعي كرة القدم أن 79٪ يعارضون فكرة دوري السوبر الأوروبي، حيث صرح 68٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعارضون بشدة هذه الخطوة.

وستجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 14 التي لم تنضم إلى البطولة، غدا الثلاثاء لتقييم المقترحات والنظر في الرد.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الأندية واللاعبين المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن حظرهم «في أقرب وقت ممكن» من جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي وكأس العالم.

وتابع كلوب: «الناس ليسوا سعداء بذلك، يمكنني أن أفهمه، لا أستطيع أن أقول الكثير لأننا لم نشارك في العملية - لا اللاعبون، ولا أنا - لم نكن نعرف ذلك.. يجب أن تنتظر كيف تتطور».

«أحب الجانب التنافسي لكرة القدم. أحب أن يلعب وست هام في دوري الأبطال، لا أريدهم أن يفعلوا ذلك، لأننا نريد ذلك، لكني أحب أن تتاح لهم الفرصة».

وقال كلوب إنه لا يريد أن يُلام لاعبوه على قرار مجلس الإدارة.

وقال: «لقد سمعت بعض الأشياء ولكن ما لا أحبه حقًا، نادي ليفربول لكرة القدم هو أكثر بكثير من مجرد قرارات».

«أهم جزء في كرة القدم هم المشجعون والفريق. علينا أن نتأكد من عدم وجود أي شيء بينهما. لقد سمعت أن هناك لافتات لكن اللاعبين لم يرتكبوا أي خطأ.. علينا أن نلتزم جميعًا».

وكان مارسيلو بيلسا مدرب ليدز حاسمًا أيضًا في مقابلته مع سكاي قبل المباراة.

وقال: «المشكلة الأساسية هي أن الأغنياء يطمحون دائمًا إلى أن يصبحوا أكثر ثراءً دون مراعاة العواقب على البقية.. ومع اكتسابهم المزيد من القوة، يبدأون في المطالبة بمزيد من الامتيازات على البقية».

«ما يجعل المنافسة عظيمة هو إمكانية تطوير أحد تلك الفرق الضعيفة، وليس الفرق الكبيرة التي تلعب مع بعضها البعض».