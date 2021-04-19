يعيش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حالة من الارتباك بعد أن أعلن 12 من كبار أندية أوروبا تأسيس (دوريالسوبر الأوروبي).

ويسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للتصديق على إصلاحات شاملة في دوري أبطال أوروبا اليوم (الاثنين) بعد أن أعلنت أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا تأسيسها ومشاركتها في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ووافق 11 نادياً على المشاركة في البطولة، لكن ليس من بينها بايرن ميونيخ بطل أوروبا أو وصيفه باريس سان جيرمان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي «يويفا» واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي»، من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن إطلاق منافسة انفصالية.

وقال «يويفا» في بيان إن «الأندية المعنيّة ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».

وجاءت فكرة المشروع من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وبدعم مالي من بنك «جي بي مورغان» الأمريكي، وهي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على كرة النخبة الأوروبية.

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رئيسا لمجلس إدارة بطولة السوبر الأوروبي، وسيكون أيضا ضمن مجلس الإدارة ملاك مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال الأمريكيين.