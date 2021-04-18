أقصى ليستر سيتي منافسه ساوثمبتون من نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه عليه 1-0 اليوم الأحد، وبلغ النهائي للمرة الأولى منذ 52 عاماً لملاقاة تشيلسي.وكان فريق «البلوز» أفسد مسعى مانشستر سيتي نحو رباعية تاريخية وأقصاه من نصف النهائي بهدف وحيد للدولي المغربي حكيم زياش أمس السبت.ويأمل ليستر أن يثأر من خسارته على أرضه أمام تشيلسي 0-1 في ربع نهائي المسابقة العام الماضي.واكتسبت المباراة بين ليستر وساوثمبتون أهمية إضافية كونها أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن أمام 4 آلاف مشاهد بعد فترة طويلة من المنافسات خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا.وحُدد العدد المسموح به بـ4 آلاف شخص تناثروا على المدرجات التي تتسع أصلاً لـ90 ألف متفرج، وستكون غالبيتهم من السكان المحليين والموظفين العاملين في الخدمة الصحية الوطنية وليس لمشجعي الفريقين.ولم يسبق لفريق ليستر المتوج بلقب الدوري عام 2016، أن فاز بالكأس المحلية على الرغم من خسارته لأربع نهائيات أعوام 1949 و1961 و1963 و1969.انتهى الشوط الأوّل بالتعادل السلبي برغم أفضلية ليستر وتابع فريق «الثعالب» ضغوطه في الشوط الثاني، ونجح في افتتاح التسجيل بفضل مهاجمه النيجيري كيليشي ايهياناتشو في الدقيقة (55). وهو الهدف الرابع لايهياناتشو في الكأس في هذا الموسم.