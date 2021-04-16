يسعى مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان (57 عاما) لمداواة جروح فريقه، وتحقيق لقبه الأول كمدرب مع البلوغرانا، عندما يلتقي أتلتيك بلباو غدا (السبت) في نهائي كأس الملك.

كومان توج كلاعب بكأس الملك الإسباني عام 90 وكمدرب لفالنسيا عام 2008، ويسعى لتحقيق بطولته الثالثة من الكأس كلاعب ومدرب إجمالا، والبطولة رقم 31 من الكأس لفريق برشلونة خلال تاريخه.

كما توج كومان بـ3 ألقاب لكأس هولندا أيضاً (بطولة مع أياكس أمستردام 1986، وبطولتان مع آيندهوفن عامي 1988 و1989، كما توج كمدرب أيضا مرة بلقب الكأس في هولندا مع أياكس أمستردام في موسم 2002.