قهر مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة ضيفه غرناطة الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2-0 مساء امس الخميس في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.

وكرر يونايتد تفوقه على منافسه الأندلسي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا يوم الخميس الماضي، ليأتي صعوده للدور قبل النهائي في البطولة، منهيا مسيرة غرناطة في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح النجم الأوروجواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وواصل روما الإيطالي حملته الناجحة بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي امس الخميس في الإياب بروما. واستفاد روما من فوزه ذهابا 2-1 على أياكس، ليفوز 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وبادر أياكس بالتسجيل عن طريق بريان بروبي في الدقيقة 49، لكن البوسني إيدين دزيكو أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي، بعدما اكتسح مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4-0.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بالتعادل 1-1، وبنتيجة مباراة امس يتفوق أرسنال 5-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

وسيواجه أرسنال في الدور قبل النهائي، فريق فياريال الإسباني، فيما يصطدم مانشستر يونايتد بروما الإيطالي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفرق الأربعة يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة العودة في السادس من مايو المقبل.