فرض ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13)، التعادل السلبي على مضيفه ليفربول الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب أنفيلد بليفربول، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، معلنا تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي.

وكان ريال مدريد قد فاز بنتيجة 3-1 ذهابا في مدريد الثلاثاء الماضي، ضاربا موعدا في نصف النهائي مع تشلسي الإنجليزي الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه بهدفين نظيفين ذهابا وخسارته أمامه بهدف نظيف إيابا في مباراتين أقيمتا في اشبيلية بسبب قيود السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال.

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد في 28 أبريل الجاري، والإياب في 4 مايو المقبل بملعب ستامفورد بريدج في لندن.