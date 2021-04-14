تحطمت نافذة حافلة فريق ريال مدريد قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وتلقى ريال مدريد استقبالًا عدائيًا من بعض مشجعي ليفربول الذين تجمعوا خارج أنفيلد قبل مباراة الليلة.

وبحسب التقارير، ألقيت زجاجة على الحافلة، مما أدى إلى كسر نافذة، بينما تم تصوير الحاضرين وهم يقومون بتنظيف الزجاج خارج الأرض.

وأصدر ليفربول بيانًا يدين سلوك المسؤولين عن الضرر.

«ندين بشكل لا لبس فيه الإجراءات التي أدت إلى تضرر حافلة فريق ريال مدريد أثناء وصولها إلى الأنفيلد هذا المساء. وقال متحدث باسم ليفربول»إنه سلوك غير مقبول ومخز على الإطلاق لقلة من الأفراد»..

«نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا بها. سنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين».

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها مشجعو ليفربول حافلة فريق الخصم قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.

وسبق أن تعرضت سيارة مانشستر سيتي للتلف بسبب الزجاجات وألقيت العلب عليها قبل مباراة الذهاب في دور الثمانية في 2018.

ويتمتع مشجعو ليفربول بتقاليد قبل المباريات الكبيرة، على الرغم من أن التجمعات العامة لأكثر من ستة أشخاص محظورة حاليًا بسبب فايروس كورونا.

وفي حديثه بعد الحادث الذي وقع في حافلة مانشستر سيتي، أدان مدرب الريدز يورغن كلوب «الحمقى» المسؤولين عن الحادثة.