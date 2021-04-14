قدم نجم ريال مدريد وميلان وأياكس السابق، كلارنس سيدورف، اليوم الأربعاء اقتراحا بأن يقوم الحكام بإشهار البطاقة الصفراء تجاه اللاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم بأيديهم عندما يخاطبون منافساً في الملعب، في محاولة لتجنب الإهانات العنصرية.

وقال اللاعب السابق والمدرب الحالي خلال كلمته في حوار ضد العنصرية وخطاب الكراهية في الفعاليات الرياضية، نظمه مجلس أوروبا «لا يمكننا تغطية أفواهنا إذا تحدثنا إلى منافس، يجب أن تكون هناك بطاقة صفراء» في هذه الحالات.

ودون أن يتحدث صراحة عن قضية لاعب فالنسيا مختار دياكابي - الذي ادعى أن لاعب قادش خوان كالا وجه إليه إهانات عنصرية خلال إحدى مباريات الدوري الإسباني الأسبوع الماضي - أشار سيدورف إلى أن «هناك لاعبين يتحدثون مع بعضهم البعض وشهدنا مواقف عنصرية في الأسابيع الأخيرة».

وقال في الحوار عبر الإنترنت «يمكننا العمل ضد هذا» مشدداً على أنه «يجب حظره».

وأضاف: «عندما نتحدث عن الرياضة، يجب أن نكون واضحين وشفافين تمامًا، فلماذا أغطي فمي إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع خصمي؟».

ويعتقد سيدورف أن قيادة كرة القدم بحاجة إلى أن تكون أكثر انعكاسًا للمجتمع إذا أرادت معالجة التمييز العنصري.