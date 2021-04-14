خطف باريس سان جيرمان بطاقة التأهل رسميا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام بايرن ميونخ 1-0 بهدف موتنغ في الدقيقة 39.

وتأهل باريس مستفيدا من قاعدة الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل من الفريقين.

وينتظر باريس الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند غدا الأربعاء.

وفي المباراة الثانية، عبر فريق تشيلسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على الرغم من سقوطه في مباراة الإياب 1-0 أمام بورتو البرتغالي، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب 2-0 في البرتغال.

ويلتقي تشيلسي مع الفائز من مباراة ليفربول وريال مدريد التي ستقام يوم غد الأربعاء.