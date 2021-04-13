غادر نجم الكرة الإيطالية السابق دانييلي دي روسي أمس مستشفى لازارو سبالانزاني، حيث تم نقله مؤخرا إلى المستشفى بسبب إصابته بكوفيد-19.

وتم نقل لاعب كرة القدم السابق إلى المستشفى في 9 أبريل بعد إغماء، حيث اكتشف الأطباء إصابة قائد فريق روما السابق البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يعمل الآن في منتخب إيطاليا ضمن الطاقم الفني، بفايروس كورونا المستجد، مما أدى إلى اصابته بالتهاب رئوي حاد.

وسيواصل دي روسي الآن العلاج في المنزل حسب التوجيهات الطبية.

وكان المدير الطبي لمستشفى سبالانزاني، البروفيسور فرانشيسكو فايا، قد أعرب عن تفاؤله بشأن الحالة الصحية لدي روسي.

دي روسي شكر الأطباء والممرضات عندما غادر المستشفى. وكانت حالة دي روسي قد شغلت الشارع الرياضي الإيطالي لما يتمتع به من شعبية ومحبة بين مختلف جماهير الكالتشيو.