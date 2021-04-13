أكد وكيل إيرلينج هالاند، مينو رايولا، أن بوروسيا دورتموند لا ينوي بيع المهاجم النرويجي هذا الصيف. وقال رايولا لسبورت 1: «أستطيع أن أؤكد أنني كنت في دورتموند لإجراء محادثات.. أوضح لنا المدير الرياضي للنادي مايكل زورك أن دورتموند لا يريد بيع إرلينج هذا الصيف. أنا أحترم هذا الرأي، لكن هذا لا يعني تلقائيًا أنني أوافق أيضًا».

وأضاف: «دورتموند كان واضحا جدا في وجهة نظره. لا مشكلة لدينا معهم. لا يوجد توتر بيننا وبين دورتموند. قطعا لا».

ولا يزال مستقبل النرويج الدولي غير مؤكد مع اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أيضًا بالتوقيع مع هالاند، الذي يستمر عقده مع دورتموند حتى عام 2024.

وأشار المدير الرياضي للنادي مايكل زورك أن دورتموند ليس على استعداد لبيع نجمه بعد أن عقد رايولا ووالد اللاعب اجتماعات مع كل من ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا.