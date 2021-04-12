تفصلنا عن أولمبياد طوكيو ثلاثة أشهر فقط الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين والقلق بشأن الحدث، وتحديداً بين أولئك الذين يعيشون في اليابان. نظرًا لتفشي جائحة كورونا وعدم تحصين كل شخص في البلاد باللقاح، لذا يشعر الكثيرون بالقلق من أن الألعاب الأولمبية -التي تم تأجيلها مرة واحدة بالفعل- لن تكون آمنة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو الإخبارية اليابانية، اليوم الاثنين، أن غالبية الذين سُئلوا في اليابان يؤيدون تأجيل أو إلغاء الألعاب الأولمبية تمامًا.

وجاء في إحصائيات استطلاع كيودو نيوز اليابانية: أنه «وسط القلق المستمر بشأن موجة رابعة من فايروس كورونا والتقدم البطيء للتطعيم، وجد الاستطلاع أن 39.2 في المائة يعتقدون أنه ينبغي إلغاء الأولمبياد والألعاب البارالمبية المؤجلة، وبينما يعتقد 32.8 في المائة أنه ينبغي إعادة جدولتها. أجاب 24.5 في المائة فقط بضرورة إقامة الألعاب. كما هو مقرر».

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تم تطعيم واحد بالمائة فقط من سكان اليابان باللقاح ضد كوفيد-19.

وتطرق الاستطلاع أيضًا إلى تتابع الشعلة الأولمبية، حيث قال 13.2% إنه يجب أن يستمر، وقال 49.3% إنه في المناطق التي ترتفع فيها معدلات كوفيد-19 يجب إلغاؤه، وقال 35.9% إنه يجب إلغاؤه بالكامل. وكان تتابع الشعلة قد بدأ في 25 مارس في اليابان.

ويشعر جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا بالقلق من ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا الجديد، حيث كتبت وكالة أنباء كيودو أن «92.6 بالمائة قالوا إنهم يشعرون بالقلق من عودة ظهور عدوى فايروس كورونا الجديد».