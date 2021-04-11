قهر يوفنتوس أحلام ضيفه جنوى بعد أن تغلب عليه 3/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس في الشوط الأول بهدفي ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين (4 و22)، ليرد جنوى بهدف سكاماكا في الدقيقة (49)، قبل أن يعزز ستون ماكيني تقدم اليوفي بهدف في الدقيقة (71) بعد دقائق من نزوله للملعب بديلا.

رفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان، فيما تجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز 13.

في المباريات الأخرى ضمن الجولة 30، فاز انتر ميلان على كالياري 1-0 محققا انتصاره الـ11 على التوالي، معززا صدارته للكالتشيو برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة عن ميلان. وانتصر نابولي على مضيفه سامبدوريا 2-0 وتغلب لاتسيو على مضيفه فيرونا 1-0.