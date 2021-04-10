كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية حجم خسائر ريال مدريد، من مواجهتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في الدوري المحلي في أسبوع، التي وصلت إلى 15 مليون يورو خلال 4 أيام فقط، لإن إقامة مباراتين بهذه القوة على ملعب ريال مدريد دون جماهير وجهت ضربة قوية اقتصاديا للنادي الأبيض.وأشارت الصحيفة إلى أن النادي كان يستطيع أن يدر على خزينته 15 مليون يورو على الأقل من خلال الحضور الجماهيري للمباراتين، إذ لا تزال تقام مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا دون جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فايروس كورونا.وأوضحت الصحيفة أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزائن ريال مدريد من حضور الجمهور على ملعب سانتياغو برنابيو، إضافة إلى الأرباح القادمة من الجانب التجاري هناك.أما مباراة برشلونة فإنها تحقق دخلا أقل بسبب التذاكر الموسمية، لكن بيعها يكون أسهل، وكانت ستحقق دخلا يقدر بنحو 5 ملايين لريال مدريد.وتبقى الحقيقة المحزنة لريال مدريد هي أن هاتين المواجهتين ضد برشلونة وليفربول قد جلبتا على وجه التحديد صفر يورو للنادي، مع غياب المشجعين الذي بات أمرا طبيعيا في ظل الوباء، لكنه يكلف أندية كرة القدم غاليا من حيث الموارد المالية.