سقط مانشستر سيتي صاحب الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-2 على يد ليدز يونايتد. ونجح ليدز يونايتد في خطف المباراة على الرغم من لعب فريقه بـ10 لاعبين.

واستقبلت شباك مانشستر سيتي هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني بواسطة ستيوارت دالاس، ليخسر 2-1 ضد 10 لاعبين في ليدز، مما يوقف مسيرة انتصاراته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستيوارت بدأ التسجيل لصالح ليدز في الدقيقة 42، ليطرد بعدها قلب دفاع ليدز ليام كوبر، بعد اندفاع متهور ضد جابرييل جيسوس في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول. وسيطر سيتي بعد الاستراحة، وكانت الثمرة الوحيدة لتلك السيطرة عندما تعادل فيران توريس في الدقيقة 76. قبل أن يضيف ستيوارت هدفه الثاني القاتل في مرمى السيتي.

ولا يزال السيتي يتفوق بفارق 14 نقطة على صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد.

وكان هناك صمت لمدة دقيقتين قبل المباراة تكريما للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 99 عاما.

وارتدى اللاعبون شارات سوداء وتم تنكيس الأعلام في الملعب.