استعاد يوفنتوس انتعاشه بالفوز 2-1 على نابولي مساء اليوم الأربعاء على ملعب أليانز، ضمن القمة المؤجلة من منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الافتتاحي في الشوط الأول، فيما أضاف ديبالا الهدف الثاني بعد أن شارك كبديل.تقدم يوفنتوس في الدقيقة 13 بعد تحرك رائع من تشيزا، الذي راوغ المدافعين وأرسل عرضية منخفضة لرونالدو ليسددها في الشباك.في الشوط الثاني تم إدخال ديبالا وماكيني في المباراة بدلاً من موراتا وكوادرادو في الدقيقة 68. وتصدى بوفون بقوة لكرة خطرة عندما منع تسديدة فابيان رويز، ليضيف يوفنتوس بعدها الهدف الثاني بواسطة ديبالا.تلقى نابولي ركلة جزاء في الدقيقة 89 سددها إنسيني وأرسل بوفون في الاتجاه الخاطئ. وحافظ يوفنتوس على تفوقه في الأربع دقائق من الوقت الإضافي ليحصد النقاط الثلاث.بهذا الفوز ينفرد يوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة.