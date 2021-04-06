أعلن نادي مانشستر سيتي خسائر بقيمة 126 مليون جنيه إسترليني لموسم 2019-2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد -19.

وتلقى سيتي 13.5 مليون جنيه إسترليني أقل في إيرادات يوم المباراة مقارنة بالموسم السابق، و18 مليون جنيه إسترليني أقل في إيرادات بث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و44 مليون جنيه إسترليني أقل في إيرادات الدوري الإنجليزي، على الرغم من أنه حصل على 20 مليون جنيه إسترليني أكثر من التدفقات التجارية.

ويغطي التقرير السنوي الدخل والنفقات فقط حتى 30 يونيو 2020، ما يعني أن الإيرادات من الانتقالات والمباريات التي لعبت بعد ذلك التاريخ لا يمكن إدراجها في الأرقام، وبالتالي فقد بالغ في حقيقة أن تكاليف النادي كانت أعلى بمقدار 81 مليون جنيه إسترليني من موسم 2018-2019.

وأكمل سيتي الموسم الماضي في يوليو وأغسطس في وقت تم فيه تعليق المبيعات المتعلقة بالتذاكر والملاعب، وتأثرت عائدات البث بخصومات حقوق البث التلفزيوني، واسترداد الجماهير التذاكر الموسمية.

وتم تخفيف قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصيف الماضي للتخفيف من هذا النوع من النتائج المالية السنوية، للسماح للأندية بجمع أرقام من الموسم الماضي مع أرقام الموسم الحالي، بحيث لا تؤدي الخسائر الضخمة المتوقعة نتيجة الوباء إلى تقصير جميع الأندية في اللوائح المالية.

وأشار سيتي إلى أن النادي سيعود إلى الربحية في الموسم المقبل، وقال إن نتائجهم للموسم 20-21 ستكون أكثر إشراقا بسبب «موسم أقل تأثرا بفيروس كورونا» وتلك الإيرادات المؤجلة من الانتهاء المتأخر لموسم 19-20.

بشكل عام، يتوقعون أن تكون الخسائر الطبيعية المحتملة لكل موسم من مواسم 2019-2020 و2020-2021 أقل من 60 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا لموقعهم الرسمي، على الرغم من أن التقرير يؤكد أن جميع صفقات اللاعبين حتى الآن تصل إلى صافي إنفاق يبلغ نحو 104 ملايين جنيه إسترليني.

وأوفى سيتي بالتزاماته المالية تجاه الموظفين في الوقت الذي تقدمت فيه الأندية الكبرى بطلب تفاوض مع لاعبيها على تخفيضات في الأجور. كما قام كبار الموظفين غير اللاعبين بالنادي بتخفيض رواتبهم لمحاولة تعويض الخسائر.