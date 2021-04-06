سيغيب مدافع ريال مدريد رفائيل فاران عن مباراة اليوم (الثلاثاء) في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول بعد أن ثبتت إصابته بفايروس كورونا.

كما يغيب القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء أداء واجبه الدولي.

وكان من المقرر أن يلعب فاران البالغ من العمر 27 عامًا دورًا رئيسيًا في مباراة الذهاب ضد ليفربول في ربع النهائي من دوري الأبطال.

لكن فاران، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لن يكون متاحًا لفريق زين الدين زيدان بعد أن ثبتت إصابته صباح المباراة.

وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت: "تم إبلاغ النادي أن نتيجة اختبار لاعبنا رافائيل فاران إيجابية في فحص Covid-19 الذي خضع له هذا الصباح".

ويلتقي ريال مع برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت قبل مباراة الإياب الأسبوع القادم أمام ليفربول على ملعب أنفيلد الأربعاء.