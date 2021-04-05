شهدت تدريبات فريق تشيلسي الإنجليزي أجواء متوترة بعد اندلاع شجار بين المدافع الألماني أنطونيو روديغير وحارس مرمى الفريق، الإسباني كيبا.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن المدرب الألماني توخيل البالغ من العمر 47 عاما، قام بإجراءات تأديبية حازمة بعد الشجار، باستبعاد المدافع روديغير.

وحسب الصحيفة، فإن الحارس كيبا قام بدفع روديغير، ليدخل بعدها الثنائي في شجار وتراشق بالألفاظ، توترت معه أجواء المران.

وكانت غرفة الملابس في تشيلسي اشتعلت بعد الهزيمة الثقيلة التاريخية للفريق أمام وست بروميتش صاحب المركز قبل الأخير 5-2 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي «البريمرليغ».

ويواجه تشيلسي بورتو البرتغالي بعد غد (الأربعاء) 7 أبريل، ضمن منافسات جولة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.