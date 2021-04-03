تغلب ريال مدريد على إيبار بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم (السبت) ضمن مواجهات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من أسينسيو فى الدقيقة 41 وكريم بنزيما في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد عرضية من البديل فينيسيوس جونيور. وشهدت المباراة إلغاء هدفين لريال مدريد في الدقيقتين 5 و37.

بهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة متخطيا برشلونة الثاني مؤقتا فيما بقي رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويستضيف الميرينغي الثلاثاء القادم ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.