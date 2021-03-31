بعد عامين من جلبه بأحد أعلى الرواتب في دفاتر النادي، لم يصل أدريان رابيو بعد إلى المستويات التي توقعها يوفنتوس منه عندما وقع معه في 2019.

انتقل لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى السيدة العجوز في صفقة انتقال مجانية بعد أن نافس يوفنتوس الفرق الكبرى للتعاقد معه.

كان مسؤولو يوفنتوس يتوقعون منه أن يتطور ليصبح واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكن لا يبدو أن رابيو لديه الكثير ليقدمه أكثر مما قدمه للنادي.

مع راتبه البالغ 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهي من أكبر الرواتب في النادي، يبدو أن يوفنتوس فتح الباب أمامه لمغادرة فريقه.

ويضيف تقرير «كالتشيو ميركاتو» أن مغادرة يوفنتوس ستعتمد عليه أكثر من اعتماده على النادي، إذ تعمل والدته فيرونيك رابيو، التي تعمل أيضًا وكيلة له، على البحث عن فريق جديد له في الوقت الحالي.

قام البيانكونيري بتحديد السعر الذي طلبوه له وهو 30 مليون يورو لإخراجه بعيدا عن أسوار اليوفي.

رابيو لديه بالفعل أندية تخطب وده، من جميع أنحاء أوروبا، ووالدته تفكر في عرض من مرسيليا. كما يأمل أيضًا في الحصول على عرض من الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يظل برشلونة وبايرن ميونيخ وجهتين محتملتين كما يبدو.