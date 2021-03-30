قال مكتب المدعي العام في فيرساي، اليوم (الثلاثاء)، إن نجم ريال مدريد كريم بنزيما سيواجه المحاكمة في أكتوبر لتورطه المزعوم في ابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا بسبب شريط جنسي.

وسيمثل بنزيما للمحاكمة من 20 إلى 22 أكتوبر بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز.

ويُشتبه في قيام مهاجم ريال مدريد بالضغط على فالبوينا في عام 2015 لدفع أموال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن مقطع فيديو حميمي ظهر فيه فالبوينا.

وتم إيقاف بنزيما، المهاجم الفرنسي الأكثر موهبة في جيله، من المنتخب منذ نوفمبر 2015 بسبب الاشتباه في تورطه في الفضيحة، على الرغم من نجوميته مع ريال مدريد.

ويعتقد المحققون الذين اتهموا بنزيما أنه تم الاتصال به من قبل صديق الطفولة في ذلك العام للعمل كوسيط وإقناع فالبوينا بالتعامل مباشرة مع المبتزين، وبدلا من ذلك، أبلغ فالبوينا الشرطة.

كما سيحاكم أربعة أشخاص آخرين بسبب تهم الابتزاز.

وواجه بنزيما طوفانا من الانتقادات، بعد انفجار القضية، وقال حينها رئيس الوزراء مانويل فالس إنه لا مكان له في المنتخب الوطني الفرنسي.

بنزيما المنحدر من أصول جزائرية تربطه علاقة جيدة بمدرب فرنسا ديدييه ديشان، لكنه أحرق ذلك الجسر عندما اتهم ديشان بالاستسلام لضغوط العنصريين، عندما لم يدرجه المدرب في تشكيلة الفريق لبطولة أوروبا 2016.

لعب بنزيما 81 مباراة مع منتخب فرنسا وأحرز 27 هدفا.