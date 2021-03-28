من المرجح أن تكون فترة الانتقالات هذا الصيف ربما أكثر أهمية من أي فترة انتقالات أخرى في تاريخ برشلونة الحديث.

حتى قبل افتتاح السوق، سيتعين على الرئيس المنتخب للتو، خوان لابورتا، أن يثبت لأسطورة الفريق، ليونيل ميسي، صحة وعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية، بأن يتم تزويده بفريق تنافسي.

وإذا ما فكر برشلونة في ذلك، سيكون هناك نهج وحلول قاسية قد يتم اتباعها لبيع عدد من نجوم الفريق لإفساح المجال اقتصاديا لتعاقدات جديدة مهمة ستشكل ملامح برشلونة الجديد في عهد «لابورتا».

ويبدو واضحا تماما في هذه المرحلة أن لابورتا يريد إحضار إيرلينج هالاند، لكن الثمن سيكون بيع عدد من نجوم الفريق.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أنطوان جريزمان، صامويل أومتيتي، فيليب كوتينيو، مارتن بريثويت، وميراليم بيانيتش، هم أبرز المرشحين للمغادرة في حال تأكدت رغبة إدارة لابورتا في الدخول للمنافسة على التعاقد مع إيرلينج هالاند.