قارن جوزيه مورينيو نفسه بعلماء «ناسا»، وأصر على أنه «أحد أهم المدربين في اللعبة»، متجنبًا الانتقادات التي صاحبت خروج توتنهام الكارثي من الدوري الأوروبي ومتاعب الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال مورينيو، أحد أكثر المدربين نجاحًا في اللعبة، حتى لو بدت غالبية إنجازاته في الأيام الأولى من مسيرته، لكن استمرار فريق توتنهام في التعثر خلال فترة طويلة من الأداء المتواضع، وضعه في مأزق مع الجماهير.

ورد مورينيو على منتقديه، مشيرا إلى أن العديد منهم غير مؤهلين للتعليق والمناقشة في كرة القدم.

وقال «سبيشل ون» إنه لا أحد يحاول مناقشة علم الصواريخ مع أشخاص يعملون في وكالة ناسا، لكن الجميع يظن أنه بإمكانهم توجيه النقد له.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه أحد أهم المدربين في اللعبة، «لا أعتقد أن أي شخص سيناقش علوم الصواريخ مع رجال من وكالة ناسا، لكن الجميع في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن بإمكانهم مناقشة كرة القدم مع أحد أهم المدربين في اللعبة، هذا هو جمال كرة القدم، تعودت على ذلك، وأنا أقدر ذلك، لذلك هذا جيد بالنسبة لي».

ويتمتع مورينيو بشخصية قوية، ولا يخشى التحدث عن رأيه، وقد أدت تعليقاته حول ناسا ومنتقدي كرة القدم إلى جدل بين جماهير توتنهام.

ويحتل نادي شمال لندن المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 48 نقطة من 29 مباراة.