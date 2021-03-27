يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستضافة 9000 متفرج على الأقل في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أبلغ المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أنهم يخططون لاستقبال ما لا يقل عن 9000 مشجع لحضور نهائي المسابقة في يوم 29 من شهر مايو القادم.

وكان من المفترض أن يستضيف استاد أتاتورك الأولمبي بإسطنبول نهائي 2019/2020، ولكن بسبب كوفيد-19 اختتمت المسابقة بدلاً من ذلك في ملعب دا لوز (ملعب النور) في لشبونة.

وسيستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي نهائي الأبطال هذا الموسم، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) «متفائل بشكل متزايد» بشأن إمكانية حضور المشجعين للنهائي، وإن كان ذلك بقدر منخفض.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمكافحة انتشار فايروس كورونا، وترويج التذاكر من خلال إصدار تذاكر ذكية.

وتبلغ سعة ملعب أتاتورك الأولمبي 75415 مقعدا، ويأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أن يصل الحضور إلى 30 أو 50%.

ومع ذلك، فإن القرارات النهائية بشأن السعة وما إذا كان سيتم السماح للجماهير الدولية بالسفر إلى النهائي تقع في النهاية على عاتق الحكومة التركية.