يسعى فريق تشيلسي الإنجليزي للتوقيع مع لاعبه السابق، مهاجم إنتر ميلان الحالي، روميلو لوكاكو، إذا فشل الفريق اللندني في السعي في جلب نجم دورتموند إيرلينج هالاند هذا الصيف.



وأصبح المهاجم البلجيكي ضمن أكثر المهاجمين تألقاً في كرة القدم منذ رحيله عن تشيلسي في 2014.



لوكاكو، الذي انضم إلى «البلوز» وهو يبلغ من العمر 18 عامًا، قضى فترات جيدة مع وست بروميتش وإيفرتون ومانشستر يونايتد، قبل التوقيع مع إنتر ميلان في صفقة بقيمة 74 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 42 هدفًا في 62 مباراة بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.



وتزعم صحيفة "تيليغراف" أن تشيلسي يستهدف هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، ومع ذلك، فإن سعره البالغ 150 مليون جنيه إسترليني قد يفسد الصفقة.



ويضيف تقرير الصحيفة أن لوكاكو قد تم وضعه في القائمة المستهدفة، كبديل أرخص لهالاند من قبل مسؤولي تشيلسي.



ولعب لوكاكو 15 مباراة فقط مع تشيلسي بعد التعاقد معه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني من أندرلخت في عام 2011.



مسيرة لوكاكو ازدهرت منذ رحيله عن تشيلسي، ولديه سجل بارز في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 113 هدفًا في 252 مباراة.