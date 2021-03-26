تغلب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم على سان مارينو بنتيجة 5-0، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وذلك في افتتاح مسيرة المنتخبين بالمجموعة التاسعة من التصفيات.

سجل الأهداف للمنتخب الإنجليزي جيمس وارد في الدقيقة 14، دومينيك كالفيرت ليوين عند الدقيقتين 21، 53، رحيم سترلنج في الدقيقة 31، وأولي واتكينز الهدف الخامس في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة مبكراً بفارق الأهداف أمام منتخب ألبانيا.

وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب بولندا مع مضيفه المنتخب المجري بنتيجة 3-3 وذلك على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة بودابست.

سجل أهداف المنتخب البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 60، كاميل جوزوياك عند الدقيقة 61، ليفاندوفسكي في الدقيقة 83، فيما سجل أهداف المنتخب المجري رونالد سالاي في الدقيقة 6، آدم شالاي عند الدقيقة 53، ويلي أوريان في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز المنتخب الألباني على مضيفه منتخب أندورا بهدف نظيف سجله إرمير لينجاني في الدقيقة 41.

وافتتح المنتخب الألماني مشواره في التصفيات بانتصاره على المنتخب الايسلندي بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة.

سجل هدفيه الأول والثاني مبكراً عن طريق ليون جوريتسكا، وكاي هافيرتز في الدقيقتين الثالثة والسابعة من بداية المباراة، ثم أضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وفي المباراة التي جمعت بين رومانيا ومقدونيا الشمالية، تقدم المنتخب الروماني بهدفين سجلهما فلورين تاناسى وفالينتين ميهايلا في الدقيقتين 28، 50، ليرد منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين عن طريق آريان آدمي وألكسندر تراجكوفسكي في الدقيقتين 82، 83، قبل أن يضيف يانيس هاجي في الدقيقة 86 هدف الفوز للمنتخب الروماني.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب أرمينيا على منتخب ليختنشتاين بهدف وحيد سجله نواح فروميلت لاعب ليختنشتاين بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 83.