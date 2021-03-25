أعلن لاتسيو الإيطالي أن لاعب خط الوسط دانيال جويريني توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 19 عاماً بعد أن تعرض لحادثة سير في روما.



وأفادت التقارير في إيطاليا إن الحادثة وقعت حوالى الساعة 8:00 مساء يوم الأربعاء مع اثنين آخرين يعتقد أنهما في حالة حرجة.



وبدأت الشرطة تحقيقات لمعرفة سبب الحادثة.



بدأ جويريني مسيرته الكروية مع شباب لاتسيو قبل أن ينضم إلى تورينو في صفقة انتقال مجانية في عام 2016.



ثم لعب لتورينو وفيورنتينا في فئة الشباب قبل إعارته إلى سبال في أوائل العام الماضي.



وعاد جيريني، الذي مثل منتخب إيطاليا تحت 15 و16 عاماً، للانضمام إلى لاتسيو بشكل دائم في يناير، ووقع عقداً لمدة 3 سنوات مع النادي.