يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ قرار بشأن قانون اللعب المالي النظيف. ومن المقرر إلغاء لوائح اللعب المالي النظيف مع اكتساب الأندية مزيدًا من الحرية في الطريقة التي ينفقون بها أموالهم نتيجة لذلك، بحسب مصادر مطلعة.ويستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإلغاء نظام اللعب المالي النظيف واستبداله بقواعد جديدة تحكم الشؤون المالية للنادي، حيث سيوفر النظام الجديد للأندية مزيدًا من الحرية في قدرتها الشرائية وستكون لديها سيطرة أقل على مقدار ما يمكن أن تستثمره الأندية في سوق الانتقالات قبل الوقوع في مخالفة اللوائح.وتم إدخال قواعد القانون اللعب المالي النظيف الحالية في بداية موسم 2010 - 2011، وبعد 10 سنوات من فرض القانون، من المتوقع أن ينهي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام المثير للجدل.ووقعت العديد من الأندية في أخطاء اللعب المالي النظيف، على مدار السنوات الـ10 الماضية، وسترحب العديد من الفرق الأكثر ثراءً بتخفيف القواعد المالية واستخدامها لصالحها في سوق الانتقالات.