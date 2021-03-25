جرى في العاصمة السودانية الخرطوم، توقيع اتفاقية تأهيل وتجديد مقر الاتحاد السوداني، من قبل الاتحاد العربي، وتم التوقيع بحضور الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد، والأمين العام للاتحاد السوداني الدكتور حسن أبو جبل، والأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قد اعتمد مبادرة تجديد وتأهيل مبنى اتحاد الكرة السوداني، ضمن مبادرات الاتحاد العربي لدعم ومساندة الاتحادات العربية الأعضاء.ونقل الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني ولرياضيي كرة القدم في جمهورية السودان، مقدماً شكره وتقديره للبروفيسور كمال شداد على كرم الضيافة، ومؤكداً على أن «الاتحاد العربي حريص كل الحرص بدعم واهتمام ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تنمية وتطوير وازدهار رياضة كرة القدم في الوطن العربي ومتابعة شؤونها وشؤون الاتحادات العربية الأعضاء، بالإضافة إلى تنمية واستدامة مسابقات وبرامج وأنشطة الاتحاد المختلفة لتعم الفائدة الاتحادات العربية وأنديتها ومنتخباتها».وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي «أن الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد السوداني تهدف إلى تأهيل مبنى الاتحاد السوداني وتجديده ليسهم في تأدية أعماله لخدمة رياضة كرة القدم وكافة منتسبيها في جمهورية السودان الشقيقة»، متمنياً التوفيق والنجاح للاتحاد السوداني ولأنديته ومنتخباته.من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي شكره وتقديره لاهتمام سمو رئيس الاتحاد العربي بأحد أعرق اتحادات كرة القدم في الوطن العربي، مشيدا بما حظي به الاتحاد السوداني من دعم واهتمام منذ أن أقر سمو الأمير فيصل بن فهد تشييد وإنشاء هذا المبنى، لافتا إلى ما قدمه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد السابق من اهتمام وحرصامتدادا لمواقف المملكة التاريخية تجاه الرياضة السودانية وشبابها والتي لا تستغرب في ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وتمنى البروفيسور كمال شداد المزيد من التطور والازدهار للاتحاد العربي ولكرة القدم العربية.ويعد الاتحاد السوداني ومقره في العاصمة الخرطوم، أحد الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء في الاتحاد العربي، إذ تأسس عام 1936، وانضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1948، ومن ثم انضم إلى عضوية الاتحاد الأفريقي في عام 1957، وفي عام 1975 أصبح عضواً في الاتحاد العربي.