تعرض الجهاز الفني والإداري لفريق أتلتيكو مدريد للخوف والفزع خلال تدريبات الفريق الأول، بعد أن فقد المهاجم موسى ديمبيلي وعيه في مشهد أفزع جميع زملائه ومسؤولي الطاقمين الفني والطبي.وأظهرت اللقطات سقوط الشاب البالغ من العمر 24 عاما للخلف وتمدده بلا حراك على الأرض.وسرعان ما هرع زملاؤه في الفريق لمساعدته قبل طلب المساعدة من الطاقم الطبي، الذي أمضى عدة دقائق في محاولة إنعاش اللاعب.وكان هناك قدر كبير من القلق بشأن لاعب فولهام وسلتيك السابق، ولكن لحسن الحظ تعافى في النهاية وتمكن من مغادرة أرض الملعب دون مساعدة، إذ تم تصوير ديمبيلي وهو يغادر التدريب في سيارته، ما يشير إلى أنه بصحة جيدة وتعافى تمامًا.ويُعتقد أن سبب الحادث هو انخفاض ضغط الدم، ولا يبدو أن المشكلة كانت أكثر خطورة من الناحية الطبية.