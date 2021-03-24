أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار حظر جديد لمدة 6 أعوام و8 أشهر من ممارسة أي نشاط في كرة القدم، تجاه رئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر.

وقال الفيفا إن الحظر فُرض بسبب انتهاكات متعددة لقواعد السلوك في الفيفا، ويدخل حيز التنفيذ عندما ينتهي الحظر الحالي في أكتوبر.

وتم فرض نفس مدة التعليق على الأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكي. وقال الفيفا إنه تم تغريم الرجلين مليون فرنك سويسري (نحو 780 ألف جنيه إسترليني).

وكشفت لجنة الأخلاق المستقلة في فيفا أن بلاتر منح نفسه 23 مليون فرنك سويسري (نحو 24 مليون دولار) من «المكافآت الاستثنائية» المرتبطة بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وكأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 في البرازيل. فيما تلقى جيروم فالكي الصحفي الرياضي السابق الذي أصبح اليد اليمنى لبلاتر، 30 مليون فرنك سويسري (31 مليون دولار) كمكافأة عن الفترة نفسها، إلى جانب مكافآته المعتادة.

وجاء في بيان صادر عن الفيفا: «التحقيقات مع السيد بلاتر وفالكه غطت تهماً مختلفة، لا سيما في ما يتعلق بمدفوعات المكافآت المرتبطة بمسابقات الفيفا التي تم دفعها لكبار مسؤولي إدارة الفيفا، والتعديلات المختلفة وتمديد عقود العمل، فضلاً عن سداد الفيفا للتكاليف القانونية الخاصة في قضية السيد جيروم فالكي».

ووجدت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات في الفيفا أن بلاتر، 85 عامًا، قد انتهك القواعد المتعلقة بواجب الولاء وتضارب المصالح وتقديم أو قبول الهدايا أو المزايا الأخرى. فيما وجد أن جيروم فالكي، 60 عامًا، قد انتهك نفس بنود لائحة الأخلاق، بالإضافة إلى إساءة استخدام المنصب.

وتم منع كل من بلاتر وفالكي من أي نشاط في اللعبة منذ عام 2015.