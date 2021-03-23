حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) 21 أبريل القادم موعدا لحفل سحب قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الصيف القادم، في مدينة زيوريخ السويسرية. وتشهد هذه المنافسات مشاركة منتخبين عربيين هما؛ منتخب مصر عن قارة أفريقيا، إذ نجح في التتويج بكأس الأمم الأفريقية دون 23 سنة، ومنتخب السعودية الذي تأهل عن المنافسات في قارة آسيا.

وضمن 14 منتخبا التأهل للدورة الأولمبية، وهي: إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، السعودية، أستراليا، كوت ديفوار، مصر، فرنسا، اليابان، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، رومانيا، وجنوب أفريقيا، ويتبقى تأهل منتخبين من الكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 تصنيفات وفقا للمشاركة في آخر 5 دورات أولمبية بجانب 5 نقاط إضافية لبطل التصفيات القارية.