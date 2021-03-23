انتقد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر التمييز الذي يواجه اللاعبات في بلاده.وأدلى كيلر بتصريحاته، بعد مؤتمر مرئي مع قائدة منتخب ألمانيا النسائي الكسندرا بوب، وحارسة المرمى ألموث شولت، لمناقشة تداعيات قضية في محكمة رياضية، والتي عاقبت مدربًا بتولي تدريب فريق نسائي كجزء من عقوبته على الإساءة اللفظية تجاه حكام كرة قدم من السيدات.وقال كيلر: «لقد كان تبادلًا مفيدًا ومفتوحًا حول العوائق التي وضعت في طريق لاعبات كرة القدم لدينا». «إنهن لا يزلن في بعض الأحيان محرومات بشكل كبير من الناحية التنظيمية والهيكيلية، وهذا غير مقبول».وقال رئيس الاتحاد البالغ من العمر 63 عامًا إنه كان «من المهم جدًا» مخاطبة اللاعبات، بعد أن أدانوا قرار المحكمة الذي صدر في 9 مارس في قضية ضد هيكو فوغل مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ تحت 23 سنة في المحكمة الرياضية لاتحاد كرة القدم الإقليمي بألمانيا الغربية (WDFV).وبحسب ما ورد، أدلى فوغل بتعليقات متحيزة ضد المرأة في مباراة شارك فيها فريقه في 30 يناير.وفرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 1500 يورو (1800 دولار)، ومنعته من لعب مباراتين في الدوري، وأمرته بتولي مسؤولية ست جلسات تدريبية من فريق نسائي قبل 30 يونيو.وتساءلن اللاعبات «كيف يمكن اعتبار تدريب فريق نسائي أو فتيات كعقوبة» وقالوا إن الحكم «يميز ضد جميع النساء في الرياضة».كما انتقد كيلر حُكم المحكمة، وقال إن اللاعبات حصلوا على دعمه الكامل، وقال: «التصريح غير المعقول و «العقوبة» غير المعقولة لتدريب فريق سيدات ما هي إلا مظهر من مظاهر أنماط التفكير التي لا تزال للأسف منتشرة للغاية في كرة القدم اليوم». وأضاف كيلر أنه من المهم «أن نحاربها جميعًا معًا».كما انتقد نائب رئيس الاتحاد هانيلور راتزيبورغ حُكم المحكمة ورحب بدعوة الاتحاد الإقليمي لمراجعته.وكان المدير الرياضي في جلادباخ، ماكس إيبرل، قد انتقد فوغل لتعليقاته المسيئة.