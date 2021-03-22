توقفت المفاوضات بين أسطورتي ملاكمة الوزن الثقيل، مايك تايسون وإيفاندر هوليفيلد، لإعادة تنظيم وإحياء النزال التاريخي بينهما في مايو المقبل في مدينة ميامي.

ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود حيث زعم معسكر هوليفيلد أن تايسون رفض ضمانًا بقيمة 25 مليون دولار. وقال معسكر هوليفيلد في بيان صحفي صادر «مع توقف المفاوضات واقتراب الموعد، يبدو من غير المرجح أن يحدث هذا النزال كما هو مخطط له».

واشتهر تايسون بقضم قطعة من أذن هوليفيلد واستبعاده خلال نزالهم الثاني في عام 1997، بعد أن انتهى النزال الأول بين الملاكمين الأسطوريين بفوز هوليفيلد بالضربة القاضية الفنية في الجولة 11.

ويبدو الخلاف بين المعسكرين، ذو أبعاد مادية، حيث اختلف المفاوضون من كلا الطرفين حول تقسيم حصص الإيرادات والأجور وعوائد المبيعات التلفزيونية والرعايات وإيرادات المنتجات المصاحبة للنزال التاريخي.

وخاض تايسون، 54 عامًا، وروي جونز جونيور، 51 عامًا، في مباراة استعراضية في 28 نوفمبر الماضي، والتي حققت أكثر من 80 مليون دولار من مبيعات الدفع مقابل المشاهدة.

وقال معسكر هوليفيلد إن القتال مع تايسون كان مقررًا في 29 مايو في استاد هارد روك، معقل فريق ميامي دولفين.

ويعتقد معسكر تايسون، أن معسكر هوليفيلد لا يملك 25 مليون دولار لمثل هذا الضمان، لذلك رفض معسكر تايسون الضمان المالي الذي قدمه هوليفيلد، لإيمانهم أن سوق الملاكمة لن يدعمه.

وأشار معسكر هوليفيلد إلى النزال باسم «تايسون ضد هوليفيلد 3» و«الخاتمة الثلاثية لهذا التنافس العظيم بين اثنين من أعظم الأساطير في تاريخ الملاكمة».