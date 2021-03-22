قال الفرنسي إيريك أبيدال إنه كان بإمكانه إعادة البرازيلي نيمار إلى برشلونة في عام 2019، أثناء عمله مديرا لكرة القدم في الفريق، لكن مجلس الإدارة وقع مع جريزمان بدلاً من ذلك.

وكان الفرنسي يعمل مديرًا لكرة القدم في برشلونة عندما أتيحت له الفرصة لإعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وكانت عودة المهاجم البرازيلي موضع نقاش لبعض الوقت قبل دخول البلوغرانا في مناقشات بشأن صفقة محتملة مع باريس سان جيرمان.

وأضاف المدير الرياضي السابق لبرشلونة: «كنا بحاجة إلى مهاجم.. لم يكن الأمر يتعلق بالتفكير من هو الأفضل، كنا بحاجة إلى لاعب في هذا المركز.. لكن الرئيس بارتوميو قرر التعاقد مع جريزمان».

وكان برشلونة قريب جدا من إعادة نجمه السابق نيمار في عام 2019، بحسب مديره السابق، لكن مجلس الإدارة السابق فضل جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وسجل جريزمان 29 هدفا فقط في 88 مباراة مع برشلونة حتى الآن.