يستطيع مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن يطلق على نفسه لقب «فارس» اعتبارًا من اليوم، حيث كرمه الرئيس البولندي أندريه دودا بوسام القائد الأعلى البولندي، وهو من أعلى الألقاب في بولندا.

وحصل روبرت ليفاندوفسكي، على اللقب نظير «إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج»، بحسب ما أعلن القصر الرئاسي في وارسو.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا أن ليفاندوفسكي هو «البطل القومي» و«نموذج الكمال».

وجاء التكريم بعد تتويج ليفاندوفسكي بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2020، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.