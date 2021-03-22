وافق النجم الإسباني السابق تشابي ألونسو، على مهمة تدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الصيف القادم.



ويتولى لاعب ليفربول وبايرن ميونيخ وريال مدريد السابق مسؤولية تدريب الصف الثاني لفريق ريال سوسيداد الإسباني في الدرجة الثالثة، لكنه سيعود إلى ألمانيا في يونيو لتولي منصب المدرب الأول في مونشنجلادباخ.



وفاز تشابي ألونسو بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني كلاعب مع بايرن ميونيخ ويعود الآن إلى ألمانيا كمدرب لبوروسيا مونشنغلادباخ.



وسيحل ألونسو محل ماركو روز الذي وقع اتفاقاً الشهر الماضي ليصبح مدرباً لبوروسيا دورتموند في نهاية الموسم بعد تفعيل بند في عقده الحالي.



وكان مونشنغلادباخ منافساً على مراكز دوري أبطال أوروبا قبل رأس السنة، لكنه تراجع إلى المركز العاشر في الدوري الألماني بعد أداء متذبذب في النتائج.



وفاز ألونسو بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ بعد أن وقع مع بيب جوارديولا في 2014 وأنهى مسيرته الكروية الرائعة بعد ثلاث سنوات.



وقال رئيس بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغي، في عام 2019: «أعتقد أنه يتعين علينا بذل جهد لإعادة تشابي ألونسو إلى بايرن في وقت ما. إنه أفضل لاعب خط وسط لدينا في السنوات الأخيرة. لم يكن الأسرع، لكنه كان الأفضل من الناحية الاستراتيجية والأكثر ذكاءً الذي رأيته في خط الوسط. كان لاعباً رائعاً يتحدث أربع لغات والألمانية بطلاقة. لقد كان شخصية حقيقية. أود حقاً أن يعود إلى بايرن في يوم من الأيام، إنه رجل نبيل حقيقي».