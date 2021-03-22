استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منتخب تشاد من المشاركة في كأس أفريقيا 2021 بعد اتهام حكومة تشاد بالتدخل في شؤون الاتحاد الوطني لكرة القدم.



وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد تشاد من كأس أفريقيا، بعد أن انتزعت وزارة الشباب والرياضة في تشاد جميع صلاحيات الاتحاد الوطني لكرة القدم في 10 مارس.



وألغى «كاف» المباريات المقررة لمنتخب تشاد أمام ناميبيا ومالي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.



وأبان الاتحاد الأفريقي أن المادتين 61 و64 من لوائح كاف، تعتبران المنتخب التشادي مهزوماً في كلتا المباراتين ضد ناميبيا ومالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً غينيا.



وبعد هذا القرار، يتصدر منتخب مالي المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما تأتي غينيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات ويبقى منتخب ناميبيا برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.