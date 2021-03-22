نجح رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في الحصول على توقيع الهولندي جورجينو فينالدوم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون أولى صفقات الفريق الكتالوني للموسم الجديد. وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في الساعات الماضية عن أن لابورتا وبالتنسيق مع المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، قد حسم أولى صفقات النادي للموسم الجديد من خلال الحصول على توقيع الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي.وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ورفض أكثر من مرة مؤخرا تجديد عقده مع الريدز، لينضم الى برشلونة بلا مقابل.ويدرك لابورتا جيدا أن التعاقد مع بعض الصفقات المؤثرة سيكون له تأثيره القوي في إقناع ليونيل ميسي بالبقاء مع النادي. ويواصل خوان لابورتا تحضيراته لفريق برشلونة في العام المقبل، فبالإضافة إلى فينالدوم، تجري الاتصالات بشكل مستمر مع ديفيد ألابا وإيرلينج هالاند، بحسب ما نقل موقع «آس» الإسباني.