حقق أتليتكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0 في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

انتهى الشوط الأول سلبيا قبل أن يحرز لويس سواريز هدف التقدم للفريق المتصدر، برأسية في الدقيقة 55 من صناعة الإنجليزي كيران تريبير.

وتألق الحارس يان أوبلاك في الدقائق القاتلة من عمر المباراة، إذ تصدى لركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 88 أضاعها لاعب آلافيس خوسيليو.

وبهذا الانتصار يعزز أتلتيكو مدريد صدارته برصيد 67 نقطة ويحافظ على فارق 6 نقاط بينه وبين ملاحقه مدريد، و7 نقاط عن برشلونة الثالث.