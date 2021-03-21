صعق فريق بينيفينتو مضيفه يوفنتوس بنتيجة ١-٠ مساء اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق بينيفينتو مفاجأة من العيار الثقيل بإحراز هدفه في الدقيقة 69 بواسطة أدولفو جايش. وشهدت المباراة حرمان يوفنتوس من ركلة جزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الفار في الدقيقة 35.

وتعمق هذه الخسارة جراح يوفنتوس إذ تجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الثالث لتتسع المسافة بينه وبين إنتر ميلان المتصدر بفارق 10 نقاط، فيما ظفر بينيفينتو بثلاث نقاط ثمينة تزيد رصيده إلى 29 نقطة وتعزز آماله في صراعه مع مراكز الهبوط إذ يحتل المركز 16.

وشهدت المباراة قبل بدايتها تكريم كريستيانو رونالدو حيث تلقى مهاجم يوفنتوس قميصًا تذكاريًا لتسجيل أهدافه البالغ عددها 770 هدفًا حيث تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيليه.

في المواجهات الأخرى، حقق لاتسيو انتصارا خارج أرضه على أودينيزي بفضل لاعبه آدم ماروسيتش الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 37، ليرفع لاتسيو رصيده النقطي إلى 49 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق سامبدوريا انتصارا مهما في مباراته ضد فريق تورينو 1-0 بهدف أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، فيما تستمر معاناة تورينو في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.