واصل ريال مدريد الضغط على أتليتكو مدريد متصدر الليغا بعدما أسهمت ثنائية كريم بنزيما في الفوز 3-1 على سيلتا فيجو مساء اليوم (السبت) في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل بنزيما هدفين في أول 30 دقيقة (د:20، 30) ليتقدم ريال مدريد 2-0، على الرغم من أن سانتي مينا قلص الفارق لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بهدفه في الدقيقة 40.

ورغم الضغط الشديد في الشوط الثاني، حافظ ريال مدريد على ثباته وحقق الفوز في وقت متأخر من خلال ماركو أسينسيو بهدف في الدقيقة 94، ليواصل الملكي مسيرته الخالية من الهزائم في الليغا إلى 10 مباريات، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها ريال مدريد هذا الرقم منذ مايو 2016.

ودفعت النتيجة فرقة زين الدين زيدان فوق برشلونة إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف أتليتي، لكن لاعبي دييغو سيميوني يمكنهم استعادة ميزة النقاط الـ6 على جيرانهم إذا تغلبوا على ديبورتيفو ألافيس غدا (الأحد).