أعلنت بولندا أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليطلب إعفاء 2 من لاعبي المنتخب البولندي من قواعد الحجر الصحي عند العودة لألمانيا عقب مواجهة إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام الأربعاء 31 مارس.

ويلعب الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكشيشتوف بيونتك في دوري الدرجة الأولى الألماني، مع بايرن ميونخ، وهيرتا برلين، ما يمكن أن يمنعهما من السفر إلى بريطانيا لخوض المباراة، لأن ذلك يعني غيابهما عن أنديتهما عقب العودة بسبب قواعد الحجر الصحي.

وأبلغ بافل يابلونسكي نائب وزير الخارجية وكالة الأنباء الحكومية البولندية طلب رئيس الوزراء من المستشارة أن يتم فرض القواعد بشكل عادل ومنصف على كافة الممثلين الوطنيين، وبفضل ذلك سيتمكن لاعبو بولندا في الدوري الألماني من الاستفادة من ذلك.

ويخضع الأمر رسميا إلى الحكومات الإقليمية في ألمانيا التي تمنح استثناءات للحجر الصحي.