ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات ساخنة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث أسفرت القرعة اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة نارية بين بايرن ميونيخ حامل اللقب مع باريس سان جيرمان الفرنسي في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة الذي أقيم في لشبونة.كما أوقعت القرعة أيضاً ريال مدريد مع ليفربول في مباراة شديدة المنافسة، وكذلك بورتو مع تشيلسي، ومانشستر سيتي مع بروسيا دورتموند. ومن المقرر أن تقام لقاءات الذهاب يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 13 و14 من الشهر ذاته.وبحسب القرعة فإن الفائز بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان سيلتقي بالفائز بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في نصف النهائي. أما نصف النهائي الآخر فيجمع بين الفائز بين ريال مدريد وليفربول مع الفائز بين بورتو وتشيلسي.وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل ومباراتا الإياب يومي 4 و5 مايو، ومن المقرر أن يقام النهائي في 29 مايو بملعب «أتاتورك الأولمبي» في إسطنبول.كما أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة، نيون السويسرية، عن مواجهات منتظرة، حيث يلتقي مانشستر يونايتد فريق غرناطة الإسباني، ويواجه آرسنال الإنجليزي فريق سلافيا براغ التشيكي، واصطدم أياكس الهولندي بفريق روما الإيطالي، فيما يلتقي فياريال الإسباني فريق دينامو زغرب الكرواتي.