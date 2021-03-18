تعرض البلجيكي إيدن هازارد، 30 عامًا، لإصابته العاشرة منذ انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد في صيف 2019.

ويميل ريال مدريد إلى إخضاع اللاعب للعلاج فقط، بينما يدافع المسؤولون الطبيون بالمنتخب البلجيكي لإجراء تدخل جراحي جديد.

وأوضح الطبيب خوسيه غونزاليس بيريز، الذي كان رئيس الخدمات الطبية في أتلتيكو مدريد، أن الوضع خطر جدا، وقد تنتهي مسيرة النجم البلجيكي.

وطالب الطبيب غونزاليس بالتروي في عملية العلاج لنجم ريال مدريد المصاب.

وقال: «إذا خضع لعملية جراحية ثالثة في الكاحل، فقد يكون هناك احتمال ألا يلعب هازارد كرة القدم مرة أخرى».

«يجب أن يقوم هازارد بما لا يقل عن 10 جلسات تدريبية مع الفريق. إذا عاد بعد هذه الإصابة دون تدريب، فإن الشيء الأكثر طبيعية هو أن يصاب مرة أخرى".

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو، شارك هازارد في 36 مباراة فقط من أصل 88 مباراة ممكنة، وسجل أربعة أهداف.